Clébson pode voltar ao time do Vasco O técnico Joel Santana considera a partida contra o América, no sábado, como sendo a mais decisiva do segundo turno do Campeonato Carioca para o Vasco. Afinal, a equipe pode confirmar a sua classificação para a final da competição. Uma vitória vascaína, somada a um resultado negativo do Americano, tornará o time de São Januário campeão do returno por antecipação. Um reforço para a equipe poderá ser o lateral-direito Clébson, recuperado de contusão. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj) confirmou que o jogo será às 16 horas, embora o presidente do Vasco, Eurico Miranda, quisesse que o seu time atuasse às 18 horas, no mesmo horário em que jogam Botafogo e Americano.