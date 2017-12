Cleisson é dúvida no Atlético-MG O técnico Levir Culpi tem apenas uma dúvida para definir a equipe do Atlético-MG que enfrentará o Sport, quarta-feira à noite, em Belo Horizonte, quando os clubes definem uma das vagas nas oitavas-de-final da Copa do Brasil - o adversário será o Internacional. O problema é o meia Cleisson, que ainda se recupera de uma tendinite na coxa direita. Caso ele não tenha em condições de jogo, Bosco deve entrar em seu lugar. A novidade do time mineiro é a volta do atacante Guilherme, que não atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Mamoré, sábado, em Belo Horizonte, pela Copa Sul-Minas. Como o Sport ganhou o primeiro jogo por 2 a 1, o Atlético precisa vencer por 1 a 0 para seguir na Copa do Brasil.