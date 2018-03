Cleisson volta ao Atlético-MG A volta do meia Cleisson, afastado desde o final de janeiro em razão de uma grave contusão no joelho, é a principal novidade do Atlético-MG no jogo deste sábado à tarde, contra o Mamoré, no Mineirão, pela penúltima rodada dos quadrangulares semifinais do Campeonato Mineiro. Os dois times dividem a liderança do grupo A, com 7 pontos, e esta partida é decisiva, pois quem sair vitorioso dá um importante passo para ir à final contra o vencedor do grupo B. Além da entrada de Cleisson no lugar de Romeu, o técnico do Atlético-MG, Zé Maria Pena, também irá promover o retorno do atacante Marques, recuperado de uma contusão no tornozelo. Em compensação, o treinador não poderá contar com o zagueiro Luiz Carlos, suspenso, e com o centroavante Kim, machucado. O garoto Paulão, que subiu recentemente das categorias de base, ganha uma chance na zaga, ao lado do também ex-júnior Carlão. O restante da equipe deve ser o mesmo que empatou por 1 a 1 com o Rio Branco, no último fim de semana. A rodada será completada domingo, com mais três jogos. Entre eles, o clássico América x Cruzeiro, no Mineirão. O América, que venceu o rival no primeiro turno, por 1 a 0, é líder isolado do grupo B do Estadual, com nove pontos. O Cruzeiro, embora esteja bem na Libertadores da América - venceu o El Nacional por 2 a 1, terça-feira, em Quito, pelas oitavas-de-final da competição -, está na penúltima colocação na sua chave no Mineiro, com 6 pontos. Nos outros jogos de domingo, o Vila Nova enfrenta o Rio Branco, em Nova Lima, e o Ipatinga pega a Caldense, no Vale do Aço.