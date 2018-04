Cleiton Xavier assiste treino e segue em dúvida no Palmeiras

O Palmeiras vai levar até o começo do jogo a dúvida se o meio-campista Cleiton Xavier enfrentará o São Paulo neste domingo, às 16 horas (com transmissão do estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3), pelo Campeonato Brasileiro. Ele apenas assistiu ao treino deste sábado na Academia de Futebol.

Segundo o médico do time alviverde, Rubens Sampaio, Xavier vai se concentrar com todos os jogadores e manter o tratamento. "Ele vai fazer fisioterapia, mas é muito difícil que tenha condições de jogo. Sua lesão é complicada, mas não vai lhe prejudicar a carreira. O que ele precisa é se sentir em condições", diz.

Cleiton Xavier sente dores no tornozelo direito machucado no primeiro tempo do jogo contra o Internacional, na semana passada, e desde então ele sequer treina com bola, o que diminui ainda mais a chance de ser escalado. Em seu lugar - já que o desfalque ainda não é confirmado - disputam a posição Souza e Deyvid Sacconi.

Para o volante Wendel, a equipe precisa de qualquer maneira ganhar o clássico no Morumbi. "Para o Palmeiras não é nem jogo de seis pontos, é mais que isso, pois abriremos uma vantagem do São Paulo, e se ganharmos a confiança vai ficar grande", diz.

"Eu acho que vai ser um jogo muito disputado. Os dois times se conhecem e se equivalem. A diferença estará nos detalhes e na superação de cada elenco. Eu já atuei muitos clássicos e sei que a vontade pode mesmo fazer a diferença", completa o volante.

Wendel confirmou ainda na entrevista coletiva que o time vai jogar para ganhar em homenagem ao técnico Muricy Ramalho. Um sinal do bom ambiente entre os jogadores é que, mesmo sob muito sol e calor, os jogadores fizeram um animado recreativo neste sábado, seguido de cobranças de falta e penalidades.