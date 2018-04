Cleiton Xavier enfim é regularizado e se aproxima de reestreia

Um dos principais reforços contratados pelo Palmeiras para a temporada 2015, o meia Cleiton Xavier finalmente foi regularizado nesta sexta-feira. O nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, ele está liberado para ser inscrito pelo clube paulista em competições.

Isto, no entanto, não significa que Cleiton Xavier esteja livre para estrear. Como não foi inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista, ele só poderá atuar na competição a partir das quartas de final. O mesmo vale para a Copa do Brasil. Como não estava disponível para a primeira rodada da competição, poderá atuar somente a partir da segunda, que deverá acontecer apenas em abril.

Cleiton Xavier está treinando com o elenco do Palmeiras desde 12 de fevereiro. Ele chegou ao clube depois de entrar na Justiça para rescindir seu contrato com o Metalist, da Ucrânia. Por conta dos trâmites judiciais, a liberação demorou para ser finalizada e a regularização do jogador junto à CBF demorou para acontecer.

O torcedor do Palmeiras tem em Cleiton Xavier uma grande esperança, muito pelo que o jogador realizou com a camisa alviverde em sua primeira passagem pelo clube, entre 2009 e 2010. No meio de campo, ele brigará por uma vaga no concorrido elenco palmeirense com nomes como os de Valdivia, Allione, Alan Patrick, Robinho e Dudu.