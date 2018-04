Cleiton Xavier só assiste a treino e segue como dúvida O Palmeiras levará até momentos antes do início do jogo a dúvida se o meia Cleiton Xavier enfrentará o São Paulo neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador apenas assistiu ao treino deste sábado na Academia de Futebol e segue sem saber se poderá atuar no clássico.