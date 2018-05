Cleiton Xavier começa nova fase de recuperação no Palmeiras

O meia Cleiton Xavier fez uma corrida leve ao redor do gramado na tarde desta segunda-feira. Ele tenta se recuperar de lesão na panturrilha direita, sofrida durante treino na pré-temporada, em Itu, no mês de janeiro. A expectativa é de que ele fique à disposição em quatro semanas. Cleiton não joga desde agosto pelo Palmeiras de 2015.

Uma semana após operar o pé direito, o meia Moisés realizou seus primeiros trabalhos na fisioterapia também nesta segunda-feira. A previsão de volta do meia é de quatro meses - o jogador não foi inscrito pelo Palmeiras na Libertadores. Moisés sofreu fratura em lance contra o Linense há nove dias.

O atacante Barrios continua em tratamento de distensão muscular, assim como o zagueiro Leandro Almeida, que está com tendinite na coxa direita sofrida no jogo contra o São Bento. A lista de contundidos ainda tem o meia Fellype Gabriel, com seguidos problemas físicos e só um jogo disputado em quase um ano. O zagueiro Edu Dracena, com lesão na panturrilha direita, também não tem prazo de recuperação.