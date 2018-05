Cleiton Xavier volta a treinar com bola e pode voltar em clássico

Em meio a dúvida sobre o futuro do técnico Marcelo Oliveira, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira e a principal novidade foi a presença do meia Cleiton Xavier no gramado. O jogador treinou com bola pela primeira vez após a lesão que o tirou do gramado por 45 dias. A previsão de retorno era de até oito semanas.

Cleiton Xavier está na lista de inscritos do Palmeiras para a Libertadores, mas não está entre os 28 do Paulista. Entretanto, o regulamento do estadual permite que façam mudanças na lista caso um atleta tenha sofrido uma lesão. Moisés passará por cirurgia e pode ser trocado pelo meia.

Desde que chegou ao clube, Cleiton Xavier ainda está devendo com a camisa do Palmeiras. No ano passado, ele fez apenas 17 jogos, sendo o último no dia 19 de agosto. O meia foi contratado por pedido do presidente Paulo Nobre, fã declarado do jogador. A expectativa é que o jogador tenha condições de atuar no dia 13 de março, no clássico contra o São Paulo, no Morumbi.

No total, o Palmeiras conta ainda com nove atletas no departamento médico. O goleiro Jailson, o zagueiro Edu Dracena e o atacante Lucas Barrios fazem recondicionamento físico. O zagueiro Leandro Almeida se recupera de tendinite na coxa direita, o meia Moisés passou por cirurgia no pé esquerdo. Fellype Gabriel passou por artroscopia no joelho, o atacante Luan se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles e o lateral-direito João Pedro e o meia Jobson sofreram lesões não divulgadas pelo clube.

Sob clima de mistério, o Palmeiras se prepara para o confronto com o Rosario Central, quinta-feira. Nesta terça-feira, o time treinará sem a presença da imprensa, algo que deve ser repetir na quarta-feira.