Clemer é a dúvida no Inter para pegar o Glória no Gauchão O goleiro Clemer pode desfalcar o Internacional no jogo desta quarta-feira, contra o Glória, em Vacaria, às 21h45min, pelo Campeonato Gaúcho. O jogador sofreu uma pancada no joelho no treino de segunda-feira e está sob cuidados médicos. Se não puder jogar, será substituído por Renan. O Internacional demorou 12 rodadas, mas enfim entrou na zona de classificação para a próxima fase com a vitória de sábado, contra o Juventude, por 1 a 0. Se vencer de novo, não sai do terceiro lugar na Chave 1, mas vai a 21 pontos e se afasta do Novo Hamburgo, que tem 17 pontos e não joga na rodada. Os colorados também torcem para o Guarany de Bagé , quarto colocado, com 18 pontos e um jogo a mais, não ganhar do Veranópolis (16 pontos), às 16 horas. Pelo mesmo grupo, o Santa Cruz (16 pontos) recebe o Gaúcho (seis pontos) às 20h30min. Os líderes Juventude e Ulbra, ambos com 25 pontos, não jogam nesta quarta-feira. Na Chave 2, o Grêmio já assegurou o primeiro lugar - tem 34 pontos - e uma vaga nas semifinais, mas não vai poupar seus titulares contra o Esportivo (18 pontos), às 19h30min, no Olímpico, para mantê-los entrosados para a Copa Libertadores da América. Na próxima semana, o time tem um jogo decisivo contra o Tolima. O São José de Porto Alegre (18 pontos) encara o Caxias (17 pontos), no Passo d´Areia, às 16 horas, em jogo que pode assegurar a vice-liderança ao vencedor. O São José de Cachoeira do Sul (11 pontos) recebe o Guarani de Venâncio Aires (14 pontos) às 20h30min. No mesmo horário o Brasil de Pelotas (11 pontos) encara o São Luiz (15 pontos).