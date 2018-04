Clemer elogia boa atuação coletiva do Inter em vitória na estreia

NOVO HAMBURGO - Técnico da equipe Sub-23 do Internacional, Clemer ficou satisfeito com a atuação do time na estreia no Campeonato Gaúcho. Neste sábado, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, a equipe superou o São Luiz por 2 a 0, e o treinador evitou apontar destaques individuais, exaltando a atuação coletiva da equipe.

"Gostei de todo o grupo. Todos deram o máximo para o coletivo, e o futebol se ganha assim. Não vou citar nomes, seria injusto. Todos estão de parabéns pelo desempenho. Estou aqui para tirar o melhor deles. Para que estejam preparados no dia em que ''subirem''", disse.

Clemer avaliou que o Inter ainda precisa de ajustes, mas destacou que o desempenho foi satisfatório por ser apenas o primeiro jogo oficial da temporada. "Para uma estreia, a equipe se portou bem. No final, alguns jogadores sentiram um pouco o desgaste, devido ao cansaço e também à pré-temporada. Temos algumas coisinhas para ajeitar, faz parte. São garotos que estão buscando seu espaço em um campeonato profissional. O mais importante foi a vitória e a dedicação de todos eles", afirmou.

O treinador também destacou que os jogadores do Inter souberam superar as dificuldades. "Nós temos jogadores novos, rápidos e de qualidade na frente. Dou total liberdade para eles agredirem o adversário, porque os conheço. Então, vamos surpreender as equipes que vierem para cima e deixarem espaço. Mas o jogo foi difícil, o São Luiz se postou bem, está bem treinado num 4-5-1", comentou.

Após largar com vitória no Campeonato Gaúcho, o Inter volta a entrar em campo na próxima quarta-feira. Novamente no Estádio do Vale, mas agora como visitante, a equipe vai enfrentar o Novo Hamburgo, às 22 horas.