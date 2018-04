Clemer se aposenta e entra na comissão técnica do Inter

O goleiro Clemer foi o responsável pela principal surpresa na reapresentação do Internacional, nesta segunda-feira, no Beira-Rio, após o período de férias. Já sem contrato com o clube gaúcho, ele anunciou, aos 41 anos, a sua aposentadoria do futebol.

Clemer, porém, não vai se afastar do Internacional. O clube já confirmou que o ex-jogador vai fazer parte da comissão técnica de Jorge Fossati. Ele será o treinador de goleiros do time, sendo o responsável pelo trabalho com Lauro, Agenor e Muriel, que retornou de empréstimo da Portuguesa.

"Eu tenho uma boa experiência para passar a eles e acredito que isso acrescente bastante para fazermos um bom trabalho neste ano", afirmou Clemer, que está no Internacional desde 2002, onde conquistou dez títulos - seis gaúchos, uma Libertadores, um Mundial de Clubes, uma Recopa e uma Sul-Americana.

Antes do Internacional, Clemer passou por diversos clubes. Ele defendeu o Moto Clube, o Guaratinguetá, o Santo André, o Catanduvense, o Maranhão, o Ferroviário, o Remo, onde foi bicampeão paraense, o Goiás, em que conquistou um título goiano, a Portuguesa e o Flamengo. Pelo time da Gávea, ele foi tricampeão carioca, além de ter ganho uma Copa Mercosul e uma Copa dos Campeões.