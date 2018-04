Clima de abatimento invade o Flamengo Um clima de abatimento tomou conta de jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes do Flamengo, após a derrota de quarta-feira para a Ponte Preta (1 a 0), que colocou o time, mais uma vez, na zona do rebaixamento. O Rubro-Negro soma 23 pontos em 25 jogos e hoje é o penúltimo colocado no campeonato. Para muitos jogadores o time até que não está jogando mal, mas erra em momentos cruciais da partida, como ocorreu em Campinas. O meia Zinho lembrou que não basta apenas jogar bem. Segundo ele, o time tem de errar menos e não desperdiçar as chances de gols que aparecerem. O diretor-técnico Junior informou nesta quinta-feira que Andrade - que assumiu o time interinamente - vai dirigir a equipe no jogo deste sábado, contra o Paraná no Maracanã. Junior antecipou, no entanto, que a a diretoria continua procurando um novo treinador. "A diretoria tem que ir com calma. O nome tem de ser bem escolhido, para ajudar o time a sair dessa colocação", declarou. Ricardo Gomes, ex-técnico do Fluminense, é o nome mais cotado para comandar o time rubro-negro.