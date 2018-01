Clima de festa nos treinos da Itália em Duisburgo O último treino aberto ao público da Itália em Duisburg foi especial nesta quinta-feira. Além da grande presença dos torcedores, que obrigaram as autoridades a fecharem parte das ruas ao redor do estádio, os jogadores puderam trabalhar pela primeira vez com a bola dourada que será utilizada na final do Mundial. Animados com o bom desempenho da seleção, os torcedores italianos aplaudiram o tempo inteiro os jogadores, principalmente o capitão Fabio Cannavaro. A escolha do árbitro argentino Horácio Elizondo para apitar a final com a França foi bem aceita pelos atletas. Com portões fechados, o técnico Marcello Lippi comandará na sexta-feira a última sessão de treinos em Duisburg. Depois, o elenco descansará. No sábado, os atletas viajam a Berlim, local da final contra a França - a partida acontecerá no domingo, às 15 horas.