Clima de Natal preocupa o São Paulo O técnico do São Paulo, Oswaldo de Oliveira, disse nesta segunda-feira à tarde ao chegar em Natal que o Vitória-BA leva vantagem para a partida da quarta- feira, às 19h15, na capital potiguar, pela Copa dos Campeões. "O Vitória está mais habituado ao clima do Nordeste", frisou Oliveira. Ele espera que a renovação de contrato com o lateral-direito Gabriel seja resolvida o mais rápido possível. Outro problema é a situação do atacante Luís Fabiano, ainda não inscrito na competição. O time paulista, que têm no elenco o meia potiguar, Souza, fez nesta tarde o primeiro treino em Natal, no campo da Vila Olímpica do ABC, zona sul da cidade. Grêmio e Cruzeiro também integram o grupo do tricolor paulista.