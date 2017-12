Clima de oba-oba preocupa Rojas O São Paulo busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro, depois de ter obtido só um dos últimos seis pontos disputados, e, para isso, conta com a volta de Kaká e Luís Fabiano, diante do Internacional, neste sábado, às 18 horas, no Morumbi. O técnico Roberto Rojas mostra, no entanto, preocupação. Não com a condição física, tática ou técnica da equipe, mas com uma eventual falta de concentração de seus jogadores. Tudo porque um grupo de modelos da Playboy e da Mega Model esteve nesta sexta-feira no CT, durante treino do time, para promover jogo beneficente do qual serão protagonistas neste sábado, na preliminar de São Paulo x Inter ? o torcedor que levar brinquedo ganhará cupom para participar de sorteio de brindes. As mulheres roubaram a cena, atraíram a presença de conselheiros, imprensa, chamaram a atenção dos jogadores e provocaram uma manhã agitada na Barra Funda. ?Existem coisas que são incompatíveis com o futebol. Quero ver o resultado neste sábado?, disse Rojas, sem esconder a irritação. A maioria dos atletas garantiu, contudo, não ter perdido o foco do jogo. E os dirigentes não concordaram com a opinião do treinador. De acordo com Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol, esse tipo de iniciativa é importante para os clubes. Ele lembra que, neste sábado, o futebol é também um negócio. ?Entendo a preocupação do Rojas, mas os jogadores são maduros.? O presidente Marcelo Portugal Gouvêa acredita em cerca de 30 mil pessoas no Morumbi. Acha que a boa fase do time, a presença das modelos e a redução do preço dos ingressos de arquibancada ? que custarão R$ 10,00 ? motivarão o torcedor. ?Se o jogo fosse às 16 horas, acho que haveria pelo menos 40 mil pessoas.? Gouvêa contou que recusou a nova proposta do Milan por Kaká, de cerca de US$ 8 milhões, feita na quinta-feira por Leonardo, dirigente do clube italiano. ?Eles vão precisar de muito mais para levar o Kaká.? O meia deverá atuar mais avançado neste sábado, ao lado de Luís Fabiano. Gustavo Nery jogará no meio-campo e Ricardinho, machucado, fica fora.