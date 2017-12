Clima de resignação toma conta do Grêmio O céu amanheceu cinzento para o Grêmio hoje em Porto Alegre. Depois de um empate surpreendente com o Atlético/PR no domingo, quando o time perdia por 3 a 1 até aos 44 minutos da segunda etapa, a equipe amargou uma segunda-feira silenciosa, reflexo do rebaixamento à segunda divisão do futebol brasileiro. O estádio Olímpico permaneceu vazio, já que o elenco principal recebeu folga após a partida. Apenas os jogadores que não enfrentaram o líder do Brasileirão fizeram exercícios físicos. Poucos dirigentes também compareceram no Departamento de Futebol. Nem mesmo houve protestos de torcedores pela campanha que afastou o time da elite do futebol a três rodadas do fim do campeonato.O clima de resignação tomou conta do tricolor gaúcho. Apenas um pequeno grupo de torcedores esperava a delegação que chegou de Erechim, 362 quilômetros a Noroeste de Porto Alegre, às 3h da madrugada de segunda-feira. A delegação regressou logo após a partida, no ônibus do clube, numa saída tranqüila da cidade. Em Porto Alegre também não houve cobranças, nem agressões. A reapresentação do grupo está marcada para a tarde desta terça-feira. A direção se preocupa agora com a sucessão do presidente Flávio Obino, marcada para 16 de dezembro. Por enquanto, não há sequer uma chapa inscrita para a disputa. A oposição se divide em dois grupos - Mudança Já e Movimento Grêmio Vencedor. Ambos esperam uma definição por parte da situação, mas o presidente Obino ainda não achou candidato para apoiar. A cautela tem explicação: quem administrar o Grêmio em 2005 terá de lidar com um déficit mensal de R$ 450 mil, uma dívida consolidada de R$ 95 milhões - R$ 50 milhões dos quais vencem num prazo de dois anos - e o desafio de encaminhar a volta do clube à primeira divisão. Os problemas, porém, não terminam aí. As principais estrelas do grupo principal de jogadores não devem renovar seus contratos, incluindo os goleadores Pitbull (19 gols) e Christian (16 gols). Ambos encaminham transferências para clubes europeus. Outros que devem deixar o clube: os zagueiros Baloy, Claudiomiro, Capone e Bilica e os meio campistas Cocito, Luciano Santos e Felipe Melo. O técnico Cláudio Duarte foi contratado apenas para as últimas oito partidas do Brasileiro e também não deve iniciar a próxima temporada. De bom, apenas a afirmação do goleiro Márcio e do meia-atacante Anderson, de apenas 16 anos. "O Grêmio é um grupo coeso, mas nessa hora a responsabilidade é toda do presidente", afirmou Flávio Obino sobre o desfecho da agonia."Não haverá caça às bruxas", garantiu. No domingo, o vice de futebol Hélio Dourado chegou a discutir com alguns torcedores em Erechim, mas o empate no final acabou amenizando a tensão. "Vamos em busca de mais um título inédito", ironizou o dirigente, referindo-se à Série B. No ano passado, a equipe gaúcha escapou da Segundona na última rodada. Com aproveitamento de 30%, o Grêmio amarga 22 derrotas neste campeonato e, somadas as temporadas de 2003 e 2004 no Brasileirão, um saldo de 140 gols sofridos em 89 partidas. No domingo, o tricolor gaúcho enfrenta o Santos, que ainda luta pelo título brasileiro.