Clima de tranqüilidade na chegada ao Morumbi A pouco menos de uma hora do início do clássico entre São Paulo e Palmeiras, o clima é de total tranqüilidade no Morumbi. O efetivo de 500 homens da Polícia Militar não registrou nem incidente grave até o momento. Só houve um momento de tensão: a chegada dos cerca de três mil palmeirenses pela Avenida Giovanni Groncchi. No entanto, os policiais afastaram rapidamente os são-paulinos que ali passavam e não houve brigas.