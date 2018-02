Clima de velório invade o São Paulo O jantar dos são-paulinos, após a derrota para o Once Caldas, já na madrugada desta quinta-feira, em Pereira, parecia um velório. Só era possível ouvir o barulho dos talheres. Ninguém abria a boca para falar, para conversar. Luís Fabiano não quis nem ir ao restaurante do hotel em que a delegação ficou concentrada. Foi direto para o quarto. Rogério Ceni pegou o prato de comida, sentou rapidamente à mesa e foi o primeiro a subir para sua habitação. Era, de longe, o mais abalado. O abatimento, como não poderia deixar de ser, tomou conta do grupo, que deverá demorar para se reerguer. Na tarde desta quinta, pouco antes da viagem para Belém do Pará, os atletas continuavam em silêncio. "Agora, é levantar a cabeça e seguir em frente", afirmou Marco Aurélio Cunha, tentando melhorar o ânimo dos atletas. Cuca dispensou os titulares do treinamento e os reservas fizeram exercícios na piscina da concentração. A delegação chegaria no fim da noite desta quinta-feira ao Pará, onde, no domingo, enfrentará o Paysandu, buscando isolar-se na liderança do Campeonato Brasileiro. "É muito frustrante eu me despedir do São Paulo desse jeito, é uma grande decepção", lamentou o lateral Gustavo Nery. Muita gente duvida da vitória diante do Paysandu, tamanha é a desmotivação dos jogadores. Nem os torcedores têm interesse em ver a partida. Os seis que acompanharam o São Paulo na Colômbia terão de ir ao Pará, pois o compromisso pelo Brasileiro faz parte do pacote oferecido pelo clube. Se pudessem, disseram, voltariam para a capital paulista o mais rápido possível.