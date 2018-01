Clima é cada vez mais pesado no Palmeiras Além de não comparecer ao treino do Palmeiras pelo quarto dia devido a uma sinusite, Jair Picerni terá de administrar a revolta dos líderes do time. Ontem, um deles, que pediu para não ser identificado, revelou ao JT que o grupo está rachado e que o treinador não abre espaço para o diálogo. As críticas atingem jovens do elenco, acusados de estrelismo depois de algumas boas atuações na Série B do Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde