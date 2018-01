Clima é de tranqüilidade no Palestra Itália O torcedor do Palmeiras que se dirige ao Palestra Itália para a decisiva partida contra o Fluminense, que vale vaga na Copa Libertadores da América, encontra muita tranqüilidade nas imediações do estádio, localizado na zona oeste de São Paulo. Os portões foram abertos às 14h deste domingo, quando já havia uma fila de torcedores nas duas entradas principais - na Rua Turiassu e na Avenida Francisco Matarazzo. Foram vendidos 28 mil ingressos para o confronto entre paulistas e cariocas. Deste total, duas mil entradas foram destinadas à torcida do Fluminense. O clube carioca joga por um empate para garantir a última vaga brasileira na Libertadores.