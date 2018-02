Clima esquenta entre Roger e Passarella O clima esquentou no vestiário corintiano, entre Passarella e Roger. Um funcionário do São Caetano, que estava do lado de fora, testemunhou uma discussão entre o meia e o treinador argentino. Roger não gostou de ser mais uma vez substituído. Foi a quarta vez em quatro jogos sob o comando de Passarella que ele foi substituído. Os dois teriam até trocado tapas no intervalo. A coisa foi tão feia que mereceu atenção especial de Paulo Angione. O gerente de Futebol saiu do vestiário para acalmar Roger, ao final da partida, enquanto o meia cedia material na sala do exame antidoping. A preocupação do dirigente era acalmar o atleta no sentido de evitar que ele expusesse o problema à opinião pública, por intermédio da imprensa. "Disse a ele que o Passarella tem todo o direito de substituir quem ele bem entender. E que o Roger também tem o direito de ficar triste mas não de ficar rabugento", observa o dirigente. Angione, no entanto, não quis confirmar a troca de tapas entre o técnico e o meia. "Fico até constrangido numa hora dessas. De fato, alguma situação se criou, é normal no futebol, mas não houve nada de agressão". A verdade é que por causa desse entrevero entre Passarella e Roger fez o time demorar demais para voltar a campo, no intervalo. Roger não quis saber de conversa com a imprensa. Mas o treinador negou qualquer tipo de problema com o meia. "Não houve problema algum. Ele (Roger) não me disse uma palavra sequer depois da partida". O técnico também se negou a explicar porque substituiu mais uma vez o meia. "Isso é uma coisa particular. Vou conversar com ele amanhã (24) ou depois. Não vou comentar isso com vocês, da imprensa" Por causa da substituição de Roger, Passarella foi chamado de burro pela torcida. O treinador, no entanto, encarou a situação com a máxima normalidade. "Isso é normal, não mexe comigo". Sobre o desempenho da equipe, o técnico disse que o Corinthians não repetiu o poder de concentração mostrado contra o Palmeiras. E admitiu ainda que a defesa precisa ser melhor trabalhada. Só não quis entrar nos detalhes. "Vamos ter que rever algumas coisas nos treinamentos". De outra parte, os jogadores preferiram falar apenas sobre as falhas em campo. As reclamações de Fábio Costa começaram já ao final do primeiro tempo. "Pecamos principalmente nas bolas paradas. Largamos a marcação e eu tive de me antecipar duas vezes. O que combinamos no vestiário não fizemos em campo". No final da partida, as desconfianças aumentaram no setor defensivo. O capitão Anderson ratificou as reclamações de Fábio Costa, usando outras palavras. "Está definido um tipo de marcação. Na hora, cada um pega o seu. Quando isso não acontece, a gente acaba tomando esses gols bobos". Pior foi a postura de Sebastian Domingues. O argentino saiu de campo muito nervoso e não pensou duas vezes para descontar no São Caetano. "É medíocre. Não entendo como os adversários ficam tanto atrás quando enfrentam o Corinthians". Já o meia Carlos Alberto optou por um discurso mais polido. Nem elogiou o time nem atacou os companheiros. "A bola poderia ter chegado mais vezes ao ataque. Mas isso acontece?.