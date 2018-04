Clima esquenta no Botafogo com dispensas de jogadores

O clima que andava moroso no Botafogo esquentou subitamente, com as dispensas antecipadas de Zé Roberto, Dodô e Joílson (já oficializado como novo reforço do São Paulo) entre outros. O polêmico Zé Roberto saiu atirando contra Carlos Augusto Montenegro, vice-presidente de futebol do clube, depositando sobre suas declarações agressivas, depois da eliminação da Copa Sul-Americana pelo River, a razão de sua saída e a derrocada final que tirou do clube a chance de chegar à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. O presidente alvinegro, Bebeto de Freitas, saiu em defesa de Montenegro, chamando Zé Roberto de mentiroso e dizendo que o jogador por várias vezes foi visto em boates em vésperas de jogos importantes. "Primeiro, ele pediu luvas de R$ 500 mil e conseguimos. Quando chegamos com o dinheiro, ele pediu R$ 1 milhão. Ele não quis continuar. Não é uma pessoa correta", disse Bebeto ao programa Globo Esporte. Com a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, no fechamento da 36.ª rodada, as pequenas chances alvinegras de alcançar a Libertadores reduziram-se ainda mais. A diretoria já se movimenta em busca de reforços. Montenegro confirmou o interesse do clube pelo atacante Leandro Amaral, informando que uma boa proposta foi feita. O jogador é cobiçado também pelo Fluminense. Em meio a tantas distrações, o técnico Cuca e o restante do elenco tentam concentrar-se para a partida contra o líder São Paulo, dia 25, no Morumbi. Mas as declarações giram mais acerca da temporada perdida e das possibilidades para o ano que vem. "Faltam dois jogos e temos de entrar em campo para vencer, independentemente das chances de classificação", discursa o volante Leandro Guerreiro. "O ano foi bom, apesar das decepções que tivemos".