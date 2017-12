Clima esquenta no Corinthians A derrota para o São Caetano na noite de ontem, parece ter provocado mais estragos no Corinthians que a perigosa aproximação do Internacional - que reduziu a diferença para apenas três pontos na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Pressionados pelo resultado ruim, alguns jogadores teriam discutido nos vestiários do estádio Anacleto Campanella assim que a partida terminou. Dois deles - o goleiro Fábio Costa e o lateral Gustavo Nery - teriam inclusive trocado agressões. Ninguém no Corinthians confirma a informação, mas testemunhas dizem que o goleiro e o lateral se desentenderam logo depois que Fábio Costa voltou o exame de doping. De acordo com os relatos, ele ouviu que alguns jogadores estariam falando sobre premiação e teria ficado muito irritado. Gustavo Nery reagiu e os dois passaram a discutir. No auge da confusão, Fábio Costa teria agredido o lateral. O incidente provocou atraso de quase uma hora na abertura dos vestiários, momento em que os atletas reservam um tempo para entrevistas. Oficialmente, a assessoria de imprensa do clube informou que o atraso se devia a um problema pessoal de Gustavo Nery, cujo primo, Carlos Domingos, havia morrido. De acordo com a assessoria, o jogador era muito ligado ao primo e teria ficado extremamente abalado com a morte. Por causa disso, saiu do estádio em um carro particular e não no ônibus da delegação, com o restante da equipe. Fábio Costa - um dos poucos no clube a comentar o assunto - nega que tenha havido agressões. ?Eu gosto muito do Gustavo. Eu o considero um irmão. Não teve nada disso?, afirmou. O goleiro revelou, no entanto, que no sábado foi procurado por alguns jogadores para que pudesse encaminhar uma proposta de premiação à diretoria. Segundo ele, o assunto não evoliu a partir daí. Oficialmente, Gustavo nery foi dispensado dos treinos desta quinta-feira para acompanhar os funerais do primo, no interior do Rio de Janeiro. Amanhã, no entanto, ele deverá estar de volta. TEVEZ - Além dos problemas internos, a condição física do atacante Carlitos Tevez também preocupa o técnico Antônio Lopes. O jogador - que disputou dois amistosos com a seleção argentina contra Inglaterra e Catar - teria reclamado de dores musculares. Tevez deverá desembarcar no Brasil apenas nesta sexta-feira quando será reavaliado. Os médicos do Corinthians apostam, no entanto, que ele estará em condições de enfrentar o Internacional domingo, no jogo que está sendo considerada a decisão do Campeonato Brasileiro de 2005.