Clima na Ponte Preta fica tenso A terceira derrota consecutiva no campeonato (São Caetano, Grêmio e Atlético-PR, neste domingo), deixou o clima tenso no Majestoso. O time, enfim, perdeu a nona posição para o Internacional, que venceu o são Caetano, por 1 a 0, no Beira Rio. O mais pressionado é o técnico Nenê Santana, que teve seu nome muita xingado pela torcida, durante e após o jogo. Ele, porém, procurou demonstrar tranqüilidade: "Esta reação é normal. Sofremos dois gols em falhas individuais e demoramos para acordar", resumiu o técnico. Dois jogadores, no entanto, tinham motivos para comemorar. Um deles o atacante Alecsandro, autor dos dois gols ponte-pretanos, que chegou ao sexto gol na temporada. Outro foi o garoto Roger que entrou no segundo tempo e mudou o panorama do jogo. "Me senti à vontade e agora espero uma nova chance no time titular", afirmou. A Ponte Preta tentará a reabilitação, de novo, em casa, no próximo domingo, quando receberá o Criciúma. Não terá o volante Flávio, que recebeu o terceiro cartão amarelo.