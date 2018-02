Clima no São Paulo já não é tão bom Um tropeço é suficiente para mudar o ambiente de um clube, criar vilões e provocar atritos. Após o empate por 0 a 0 com o Once Caldas, até o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, criticou uma iniciativa de sua diretoria. Antes do jogo de quarta-feira, no Morumbi, com a intenção de promover a o duelo pela Libertadores, a empresa fornecedora de uniformes do São Paulo colocou uma bandeira do Japão no campo com a frase ?São Paulo e Topper. Rumo a Tóquio?. Marcelo Portugal Gouvêa não gostou da atitude do departamento de marketing, pois considerou pretensiosa e desrespeitosa. ?Eu não sabia disso. Caso contrário, teria proibido, não se pode cantar vitória antes da hora?, disse o presidente. Embora tenha preferido manter o silêncio, o técnico Cuca também não ficou satisfeito com o ocorrido. A maioria dos são-paulinos acha que a bandeira serviu de motivação aos colombianos. Carências ? A péssima atuação do meio-campo contra o Once Caldas deixou claro mais uma vez que o elenco do São Paulo precisa de reforços para o segundo semestre, caso o time ainda sonhe com o título nacional ? como vem pedindo Cuca há meses. Marcelo Portugal Gouvêa disse que vai buscar contratações, mas não fará ?loucura?. Outra carência será na lateral-esquerda, pois Gustavo Nery deixa o clube no fim do mês - já acertou sua transferência para o Werder Bremen, da Alemanha. Alguns nomes são cogitados no Morumbi, como o do atacante venezuelano Alexander Rondón, do Deportivo Táchira, que foi sondado. Tcheco, que está no futebol árabe, também interessa. É certo, no entanto, que ninguém de peso chegará nas próximas semanas. A aposta maior será em cima de jovens, como o volante Renan, que enfrentou o Corinthians, e Márcio, atacante que se integrou ao profissional depois de ter sido emprestado para o Taubaté.