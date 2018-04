Clima quente marca treino coletivo do Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras realizou na tarde desta quarta-feira um coletivo de muita pegada na Academia de Futebol como preparação para o clássico de domingo com o São Paulo, pelo Brasileirão. O clima foi quente dentro de campo, com algumas entradas duras entre os jogadores reservas e titulares.

Durante o trabalho, dois lances foram mais ríspidos e chamaram a atenção. Num deles, o atacante Fernandão acertou o braço na cara do lateral-esquerdo Rivaldo, machucando o olho do companheiro. No outro, o zagueiro Henrique deu um carrinho forte e perigoso no lateral-direito Paulo Henrique. Não houve lesão.

O coletivo não contou com a participação de quatro titulares: o goleiro Deola, o zagueiro Thiago Heleno, o meia Valdivia e o lateral Gerley. O primeiro fez um treinamento especial, enquanto os outros três foram poupados da atividade para realizar apenas fortalecimento muscular. Todos devem jogar domingo.

O técnico Luiz Felipe Scolari espera ter todos os jogadores do elenco à disposição para enfrentar o São Paulo. "Todo o treinador sonha com isso. Nem lembro da última vez que isso aconteceu, se é que aconteceu, o fato de ele ter todo mundo à disposição para um clássico importante", disse o volante Marcos Assunção.

Com a ausência dos quatro no treino, Raphael Alemão, Henrique, Rivaldo e Tinga entraram no time. Assim, os titulares do Palmeiras no coletivo desta quarta foram Raphael Alemão; Cicinho, Henrique, Leandro Amaro e Rivaldo; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik e Tinga; Luan e Ricardo Bueno.