Clima ruim entre Roth e Júnior Baiano O clima entre o zagueiro Júnior Baiano e o técnico Celso Roth não é dos melhores. O jogador, que se recupera de contusão, deixou o treino com cara de poucos amigos depois de saber que o treinador o deixará fora do jogo de domingo, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Conhecido por causar polêmica, o defensor não deu entrevista. Celso Roth explicou a opção, dizendo que não pensou em barrá-lo e, sim, em poupá-lo. "Ele ficou nove dias parado por problemas musculares, fazendo fisioterapia, e não acho válido escalá-lo e depois perdê-lo mais à frente", declarou o treinador, tentando contornar o mal-estar. Sem Júnior Baiano, o técnico do Flamengo vai formar a zaga com Henrique, Rodrigo e Fernando, este muito criticado pela torcida depois de cometer sucessivas falhas na derrota para o Brasiliense, por 4 a 2, em jogo disputado na última rodada do Campeonato Brasileiro.