Clima tenso em jogo da Copa FPF O Noroeste e o União Barbarense se enfrentam nesta sexta-feira, às 20 horas, em Bauru, pela abertura do returno da segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). O clima para este jogo é péssimo, tudo por causa da pancadaria que ocorreu no confronto da última terça-feira, entre os dois times, que acabou empatado em 1 a 1. No jogo de Santa Bárbara, na terça-feira, aconteceu de tudo. Três expulsões, duas pelo lado do Barbarense e uma do Noroeste. Além disso, após o jogo, os jogadores dos dois times bateram boca, com ameaças de ambos os lados. E os do time de Bauru ainda se envolveram em confusão com a Polícia Militar. Barbarense e Noroeste estão no grupo 9. O time de Bauru é o vice-líder com cinco pontos, um a menos do que o Eco-Osasco. E o de Santa Bárbara é o terceiro colocado, com três. Ainda nesta sexta-feira, o Barretos recebe o Taubaté, às 20 horas, sonhando em devolver a derrota da rodada passada, quando o time perdeu por 3 a 0. Pelo grupo 7, o XV de Piracicaba busca sua primeira vitória na segunda fase e enfrenta a Ponte Preta, às 20h15, em Piracicaba. O XV está há seis jogos sem vencer, contando a primeira e a segunda fase, além de ser o pior time entre os que ficaram no campeonato. A última vitória aconteceu no dia 8 de agosto, sobre o São Paulo Aspirantes, por 2 a 1. Depois disso, foram cinco derrotas e apenas um empate. O XV é o lanterna do grupo 7, sem nenhum ponto e já está eliminado da competição já. E a Ponte está na terceira posição, somando três pontos. Nesta fase, apenas os primeiros colocados de cada grupo se classificam, além dos dois melhores segundos colocados independente de que grupo estejam. No sábado, acontecem oito jogos: Marília x Atlético Sorocaba, Santos x Guarani, Santo André x ECO-Osasco, Portuguesa x Mirassol, Rio Claro x Botafogo, América x Juventus, Comercial x União São João e Bandeirante x Sertãozinho. E na quarta-feira, Ituano e Corinthians completam a rodada.