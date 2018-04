Clima tenso entre Estevam e Pedrinho O clima entre Estevam Soares e Pedrinho é o pior possível. O técnico do Palmeiras não agüenta mais falar por que afastou o meia. Aliás, reluta em admitir que o tenha afastado e contesta esse termo. "Ele só não vai jogar contra o Coritiba por opção minha. Só isso. Quem falou em afastamento foi a imprensa!" Pedrinho, claro, não esconde a insatisfação. Ele não se conforma. É o vice-artilheiro do time no ano, não se machuca há mais de quatro meses (e isso, para alguém com um histórico como o dele, é muito tempo), é reverenciado pela torcida, foi convocado recentemente para a seleção brasileira e, mesmo assim, não ficará nem no banco de reservas no jogo de domingo, no Paraná. Por tudo isso, quando questionado se seu problema com Estevam é pessoal, Pedrinho fecha a boca, mas faz um sinal (ergue as sobrancelhas e as palmas das mãos) como se estivesse querendo dizer: "Só pode ser". Nesta sexta-feira, na primeira entrevista coletiva desde o afastamento, ele evitou declarações polêmicas. "Estou tomando um cuidado enorme com as palavras pois posso ser mal interpretado". Estevam e Pedrinho nem se falam. Tiveram uma última (e rápida) conversa na terça-feira, na reapresentação do elenco após a derrota de domingo para o Santos - jogo em que Pedrinho não atuou por estar suspenso. "Não tenho que ficar justificando a todos os jogadores porque eles vão ou não vão para o jogo", disse o treinador. A decisão foi de Estevam, mas coube ao preparador Walmir Cruz comunicar a Pedrinho que ele deveria fazer um treino apenas físico, separado dos demais atletas, na quarta e na quinta-feira. Nesta sexta-feira, Pedrinho treinou finalizações a gol com jogadores do time B. "Fui pego de surpresa. Não sei em qual fundamento estou mal. Mas se essa é a opção do Estevam, respeito", disse o jogador. Pedrinho contou aos jornalistas que Estevam não lhe apontou seu problema. Esforçando-se para não soar irônico, o meia disse que, justamente por não saber onde tem errado, irá fazer "tudo o que o treinador ordenar". À imprensa, porém, Estevam explicou a tal deficiência. "Ele não foi tirado do time porque não marca. Ele não tem que marcar! Tem é que pegar a bola e ir para cima, driblar, fazer gol... e isso ele não tem feito", avaliou. O jogador garantiu não estar abalado com o afastamento. "Passei algo pior com lesões", comparou. Revelou que não levou o caso à diretoria e que não quer deixar o clube antes do fim do contrato (julho de 2005). "Tenho um carinho indescritível pelo Palmeiras", justificou. Já Estevam disse que não há nada que o impeça de usar Pedrinho no próximo domingo, contra o Vasco. O que o treinador quer é acabar com a má fase do time, que não vence há cinco jogos. Contradizendo-se, ele primeiro afirma que "não há crise no elenco". Depois, fala que "talvez o grupo tenha perdido um pouco de sua unidade". E, questionado se estaria perdendo o comando sobre seus jogadores, ele pára, pensa e diz, nada convicto: "Acho que não".