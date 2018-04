Clima tranqüilo na volta do São Paulo Dia de reapresentação é sempre um pouco tedioso. No São Paulo não foi diferente, nesta sexta-feira. Atletas com fisionomia preguiçosa e integrantes da comissão técnica entretidos com conversas sobre o período de folga compunham o bucólico cenário. No meio dessa atmosfera, quem se destacou foi o lateral-direito Belletti. Surpreso, ele estranhou o que encontrou pela frente. "Puxa, é a mesma comissão técnica do ano passado", disse. Tradicional autor de declarações pouco convencionais, o jogador prosseguiu em sua linha de raciocínio. Segundo ele, trata-se de um acontecimento raro, sobretudo no futebol brasileiro. "Rapaz, a gente fica até surpreso quando chega no clube após as férias e encontra o mesmo técnico", afirmou Belletti. Perplexidade à parte, o lateral aproveitou para apontar as vantagens que a decisão de manter a mesma comissão técnica e a base do grupo de jogadores vai trazer para a equipe. "É interessante. Sempre quando a gente inicia uma temporada com outro treinador, começamos tudo do zero", observou. "Mas agora é diferente. A sensação é de continuidade. Por isso, acredito que este ano vai ser bem melhor do que o ano passado." Assim como Belletti, o goleiro Rogério Ceni elogiou o clima no clube. "Em todos esses anos de clube, este é o melhor início de temporada que já tive", garantiu. Entra-e-sai - O São Paulo marcou para este sábado, às 11 horas, no CT da Barra Funda, a apresentação dos três reforços da temporada: o lateral-direito Rafael (ex-Guarani), o meia Lúcio Flávio (ex-Paraná) e o atacante Reinaldo (ex-Flamengo). Sobre a transferência do artilheiro França para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, o diretor de futebol José Dias foi enfático: "Ainda aguardamos a chegada dos documentos".