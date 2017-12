Clínica de Jundiaí espera por Maradona O proprietário da clínica Máster Mind, de Jundiaí, que possui um hospital na zona rural da cidade para tratamento de dependentes químicos, Fernando Irineu Souza Miguel, confirma contatos da família do jogador argentino Diego Maradona, de 42 anos, para hospedá-lo por um determinado período. Essa clínica foi a mesma que prestou atendimentos ao atleta João do Pulo, antes de sua morte. Fernando Miguel já tem inclusive um quarto reservado para o jogador totalmente preparado. Ele afirma que a clínica possui o que a família exige, desde segurança e qualidade. A clínica possui médico, enfermeiros e outros profissionais da saúde que trabalham 24 horas. A clínica Máster Mind tem dois endereços, um na Vila Municipal, na região central e outro na zona rural, próximo da divisa com a cidade de Louveira. São 25 mil metros quadrados de área, com 2 mil de construções. Há apartamentos individuais, duplos, consultório médico, salas de enfermagem, de terapia grupal, terapia ocupacional, ginástica, palestras, vídeos e cursos, refeitório, quadra de vôlei, campo de futebol, piscina e bosque para caminhadas e reflexão.