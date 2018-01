Clínica desmente operação de Maradona O diretor e médico da clínica Medeigel de Cartagena, Francisco Holguín, desmentiu nesta terça-feira que o ex-jogador de futebol argentino Diego Armando Maradona será submetido a uma cirurgia de redução de estômago, mas confirmou que ele realizou alguns exames. "Não sei de onde saiu essa informação. Que eu saiba não há nenhuma indicação de que Maradona deva passar por esse procedimento. Até onde eu sei ele está em Cartagena descansando. Eu só o vi duas vezes para exames de pressão arterial", disse. "O que posso dizer é que seu estado de saúde é bom, tem problemas de hipertensão e que aqui só o ajudamos a equilibrar a medicação", acrescentou. O médico disse também que desconhece quanto tempo mais Maradona ficará na Colômbia. "Em qualquer momento pode decidir que vai ou talvez fique mais alguns dias", disse. Os rumores de uma possível operação do ex-jogador argentino surgiram depois da informação publicada pela agência de notícias Telam, que indicava que Maradona foi a Cartagena para uma cirurgia de redução do abdômen, a qual contribuiria para seu tratamento contra as drogas.