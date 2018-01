Clínica e ex-mulher negam rumores de morte de Maradona A clínica psiquiátrica Avril, onde Diego Maradona está internado desde o último sábado, desmentiu nesta quarta-feira um rumor sobre a morte do ex-jogador, que chegou a parte da imprensa. A história fez até o Ministério do Interior mandar um emissário à clínica psiquiátrica onde Diego Maradona está internado para se certificar sobre a saúde do ex-jogador. O comissário Héctor Hugo Luca, chefe da Polícia na jurisdição onde está situada a clínica Avril, disse à imprensa que a confirmação sobre Maradona foi dada pelo diretor do estabelecimento, Carlos Nasep. "Falei com o diretor da clínica e ele me disse que Maradona está bem. Vim aqui porque havia rumores alarmantes sobre a saúde de Diego", afirmou Luca. Pouco antes, um porta-voz do centro de saúde, em que o ex-jogador, de 46 anos, está internado desde o último sábado, desmentira a versão, afirmando que um boletim médico oficial será divulgado em breve. A ex-esposa de Maradona Claudia Villafane assegurou que "Diego está perfeito, não tem nada e se encontra em excelente estado de saúde", em declarações à agência estatal argentina de notícias Télam. Além disso, uma fonte governamental disse que o presidente da Argentina, Néstor Kirchner, pediu a seu ministro da Saúde, Ginés González García, informação sobre a saúde de Maradona, pois a versão sobre o suposto falecimento também teria chegado à Casa de Governo. Um jornal italiano também publicou um rumor parecido com o desta quarta - algo que acabou desmentido pelo próprio Maradona. Naquela ocasião, o ex-jogador se manifestou "muito irritado" com a versão. "Uma notícia assim não pode ser dada. A minha mãe, que tem 80 anos, pode ter um enfarte", disse Maradona à época.