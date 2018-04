Clodoaldo deixa cadeia em Fortaleza Depois de passar dois dias preso na Delegacia de Capturas (Decap), em Fortaleza, o atacante do Ituano, Clodoaldo, 25 anos, foi liberado nesta segunda-feira. Ele foi preso por não pagar pensão alimentícia ainda em campo, logo após a vitória do Ituano sobre o Ceará por 2 a 1, no último sábado. O alvará de soltura foi expedido no início da tarde. Clodoaldo é acusado de não pagar pensão para a filha, que mora com a mãe, Francisca Alves Ribeiro, na cidade de Ipu (CE), a 370 quilômetros de Fortaleza. No sábado, Clodoaldo chegou a ser retirado pelos policiais do banco de reserva durante o jogo. O advogado dele, Jorge Mota, tentou contornar a situação. O atacante conseguiu voltar para o banco e chegou a jogar 20 minutos. No final da partida, Clodoaldo foi sorteado para fazer o exame de controle de dopagem. Somente depois de ter recolhido a urina para o exame é que ele foi para a delegacia. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz da Comarca de Ipu, Airton Mota Cruz, datado de 1 de julho. Segundo o delegado Audízio Ferreira Santiago, a prisão foi efetuada no estádio devido ao "princípio da oportunidade". "Era o momento que tínhamos certeza que ele estaria num lugar certo", afirmou. Clodoaldo estaria devendo R$ 3.840,00 para sua filha. De acordo com o empresário do jogador, Magno Morais, já foi feito um acordo com a mãe de Iolana e um depósito de 300 reais teria sido efetuado na semana passada, como primeira parcela do acordo. Jorge Mota pediu ao juiz que descontasse a partir de agora a pensão em folha de pagamento, onde o jogador estivesse atuando.