Clodoaldo é a novidade no Fortaleza O Fortaleza terá Clodoaldo entre os titulares na partida deste domingo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série A . O jogo começa às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, cuja capacidade máxima de público foi reduzida de 20 mil para 18 mil pessoas após modificações feitas em sua infra-estrutura para atender ao novo Estatuto do Torcedor. Clodoaldo estava há quatro jogos no banco. O técnico Ferdinando Teixeira resolveu lhe devolver a posição, que vinha sendo ocupada por Fabrício, ao ver o esforço dele no coletivo de sexta-feira, no estádio Castelão. O atacante marcou dois dos três gols feitos pelos titulares (o outro foi de Marcos Paulo). Teixeira, no entanto, não contará com Márcio Giovanini e nem com Wendell. Os dois cumprem suspensão. O argentino Marcelo Escudero voltou a sentir a perna e por isso também ficará de fora. Fortaleza e Juventude são os times com os piores ataques da Série A, cada um com apenas oito gols marcados na competição.