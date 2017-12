Clodoaldo: faltou entusiasmo à Seleção Para o ex-volante Clodoaldo, campeão mundial na Copa de 1970, o grande problema da seleção no amistoso de hoje contra a Irlanda foi a falta de entusiasmo dos jogadores. "Notei uma certa displicência. Os jogadores entraram na base do ?se ganhar, ganhou; se perder, perdeu?. Esse foi o espírito?, observou. Clodoaldo reconhece que é difícil para atletas consagrados terem motivação para jogos sem grande apelo. Mas entende que deveriam se esforçar, até por respeito ao público que vai aos estádios para ver a seleção brasileira. Oscar, que disputou a Copa de 1982, também criticou. "Podia ser melhor. O Brasil criou algumas chances, mas foi pouco.? Ele não entende por que Carlos Alberto Parreira aproveita amistosos como o de hoje para testar alguns jogadores. "Ele poderia ter observado o Luís Fabiano.? Para Oscar, Roque Júnior e Lúcio "não comprometeram?, apesar de perceber que a dificuldade nas bolas altas continua. Elogios, porém, só para Edmilson. "Gosto de zagueiros leves. Eu jogaria com Edmilson e mais um.? O ex-jogador também gostaria que jovens como Alex, Edu Dracena e Luisão tivessem chance com Parreira. "Mas se ele não testa nem novos atacantes, testar zagueiros vai ser mais difícil ainda.?