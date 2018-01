Clodoaldo, herói do título do Fortaleza Clodoaldo provou que é mesmo um artilheiro de sorte. Além de ser o grande destaque do Fortaleza durante toda a disputa do Campeonato Cearense, hoje, ele primeiro, salvou seu time, com um gol aos 44 minutos do segundo tempo do jogo decisivo contra o Icasa, levando a disputa final para a prorrogação. Depois, foi o próprio Clodoaldo o autor do gol do título, ao 2 minutos do 2.º tempo da prorrogação, outro 1 a 0 para o Fortaleza, o campeão cearense de 2005.