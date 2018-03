Clodoaldo segue no banco do Fortaleza O treinador do Fortaleza, Ferdinando Teixeira, mantém no banco o maior ídolo do time, Clodoaldo, no jogo deste domingo, às 16 horas, contra o Vitória (BA), no Estádio Barradão, em Salvador. Também sentará no banco, o atacante Marcelo Escudero, ex-seleção argentina, que ganhou condição de jogo. O ataque cearense, apesar de ser o pior do Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão, com apenas cinco gols em sete jogos, será mantido com Fabrício e Macedo. Para tentar resolver a falta de gols, chegou na sexta-feira o artilheiro do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão de 2002, Vinícius que marcou 22 gols para o Fortaleza. Vinícius volta para a equipe cearense pela quarta vez e teve grande recepção com 3 mil torcedores no aeroporto e 5 mil no estádio Alcides Santos. Mas Vinícius já poderá reestrear dia 18, contra o Goiás, em Fortaleza. Ferdinando Teixeira não gostou no treino apronto, quando os reservas venceram os titulares por 1 a 0, gol de Clodoaldo. "O treino foi ruim. Não gostei. O time foi aptico", reclamou Ferdinando. Em sete jogos, o Fortaleza soma seis pontos, oriundos de uma vitória e três empates. A equipe cearense já perdeu três partidas para times paulistas (1 a 3 São Paulo, 0 a 4 Santos e 1 a 2 Corinthians).