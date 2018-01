Clodoaldo visita sede da CBF O ex-jogador Clodoaldo visitou nesta segunda-feira a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e se encontrou com o secretário-geral da entidade, Marco Antonio Teixeira, tio do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Especula-se que o ex-atleta do Santos tenha sido convidado pelo dirigente para integrar a comissão técnica e possivelmente trabalhar com as divisões de base da seleção.