'Clone de Neymar' festeja após fazer três gols pelo Santos na Copa SP

BARUERI - O atacante Neilton, que é quase um "clone de Neymar", foi o grande herói da classificação santista para a final da Copa São Paulo. Ele fez todos os gols da equipe na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, na Arena Barueri, mas evita ser comparado com o ídolo. "O Neymar ainda vai ser o melhor do mundo, não tem comparação com ele", admite.

Mas é só olhar para o atleta que as semelhanças aparecem. A começar pelo cabelo: os dois têm o mesmo estilo de corte e penteado. Mas Neilton nega que tenha a intenção de ser visto como uma imitação do craque santista. "Não quero imitar ele. Mas falam que na velocidade e habilidade somos parecidos", conta.

O menino de 18 anos nasceu em Nanuque, em Minas Gerais, mas logo veio para Diadema, na Grande São Paulo. Foi lá que ele deu os primeiros chutes na bola, até chegar no Santos. Com apenas 1,66m de altura, compensa a falta de tamanho com rapidez e inteligência. "Foi minha primeira partida como titular nesta Copinha e estou feliz pelo professor ter me dado essa oportunidade. Ele sempre diz que temos de estar atentos para aproveitar as oportunidades que aparecem", diz.

Neilton conta que sua família sempre deu muito apoio, mas não esconde as dificuldades. "Às vezes meus pais saíam para trabalhar e meu irmão mais velho fazia a comida para mim", afirma. Ele sabe que a boa atuação colocou uma dúvida na cabeça do treinador para a final de sexta-feira, contra o Goiás. Segundo Claudinei Oliveira, o garoto pode ser mantido no time. "Ele e o Diego Cardoso disputam a posição", conclui o comandante.