Clóvis deve estrear no Mogi Mirim O atacante Clóvis, artilheiro da Série A2 do Campeonato Paulista, com 12 gols, deve ser a maior novidade do Mogi Mirim para enfrentar o Remo no próximo dia 5, no estádio Baenão, em Belém. O jogador, que já está com sua documentação regularizada, se beneficiou com a suspensão pelo terceiro cartão amarelo de Cléber, autor de um dos gols na derrota de 4 a 3 para o Gama na terça-feira. Aos 32 anos, o jogador tem muita experiência no futebol, tendo atuado em grandes equipes como Guarani, Corinthians, Santos, Benfica-POR, entre outras. Ele chega para suprir a ausência de Dênis, artilheiro do time, com seis gols, que foi negociado com o O lympique des Alpes, da Suíça. O Mogi não ganha há quatro jogos e soma 11 pontos na perigosa 18ªposição.