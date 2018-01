Clube alemão desiste de André Luís O Santos teve hoje um dia de más notícias. A primeira foi a desistência do Werder Bremem na contratação do zagueiro André Luís, já que o patrocinador do clube alemão - a TV Digital Francesa - atravessa uma grave crise e não há dinheiro para esse negócio. Os santistas contavam com os US$ 2 milhões livres que estavam sendo negociados e o procurador do atleta, Toninho Silva, reconhece o retrocesso na negociação. "O André Luís interessa ao Bremem, sua contratação ainda não está descartada, mas a dificuldade está no problema do patrocinador, que está falido". A outra má notícia foi o vazamento da informação de que o clube perdeu em primeiro grau ação contestando um dívida de R$ 6 milhões com a previdência. Em 2000, um fiscal lavrou multa por débitos referentes ao período de 1990 a 1999. Segundo a assessoria de imprensa do Santos, o clube não concordou e entrou com recurso na justiça. Nota oficial explicou que a situação ainda está tramitando no judiciário e não houve decisão definitiva sobre o caso. Fora isso, os santistas vivem a expectativa de resolver problemas contratuais antes da reapresentação dos jogadores, prevista para segunda-feira, dia 20. O técnico Celso Roth é aguardado sexta-feira na cidade para definir de vez sua situação: para continuar, o Santos terá que concordar e manter seus salários, já que ele não aceitou a redução proposta. Vanderlei Luxemburgo esteve terça-feira à noite em Santos, visitando o empresário Armênio Mendes, ligado à construção civil e hotelaria - mas as informações são de que não houve qualquer contato com dirigentes santistas. Ele é um dos nomes que estão na lista de substitutos para Celso Roth, caso o treinador não chegue a acordo com os dirigentes.