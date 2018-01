Clube ameaça dispensar Julio César O zagueiro Júlio César corre o risco de ser dispensado pela diretoria do Rio Branco. Há mais de um mês contundido, os médicos do clube aguardam apenas a chegada do resultado de uma ultra- sonografia para tomar a decisão final. "Vamos avaliar a gravidade da contusão. Dependendo do estado em que estiver, não faz sentido ele continuar no time", diz o gerente de futebol Celso Abrahão. Júlio César tem 37 anos e está com uma contratura muscular (ruptura parcial dos ligamentos). Depois de três semanas de tratamento, o jogador voltou a treinar na última semana e havia até a expectativa pela sua estréia. Mas, no último treino, ele sentiu novamente dores no local e acabou sendo vetado. Na segunda-feira à noite, ele e o também zagueiro Maxsandro fizeram a ultra-sonografia para saber a gravidade de suas lesões. Caso Júlio César seja dispensado, a diretoria do clube deve contratar outro jogador para a posição. O atacante Marcus Vinicius já treina com o elenco, que pode ganhar outro reforço até o final de semana: o meia Alberto, atualmente no Palmeiras.