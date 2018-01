Clube árabe diz ter contratado Rivaldo Segundo informação divulgada neste sábado pela agência AFP, o clube Al-Ittihad, da Arábia Saudita, que é comandado pelo técnico brasileiro Candinho, teria contratado Rivaldo pelo período de cinco meses. O jogador, que recentemente deixou o Milan, receberia US$ 3 milhões pelo contrato. Há duas semanas, o Al-Ittihad contratou o atacante Thiago Gentil, que disputou a Série B de 2003 pelo Palmeiras. Outro brasileiro no clube é o supervisor João Paulo Medina. Mansour Al-Balawi, presidente do clube saudita, informou à agência que o acerto já está feito e que Rivaldo se incorporará ao elenco do Al-Ittihad dentro de dez dias. A notícia é vista com reservas, já que Rivaldo declarou reiteradas vezes que pretende voltar ao Brasil. E o Cruzeiro já dá como certo o acordo com o jogador - teria, inclusive, dispensado o meia Zinho por causa da chegada do pentacampeão.