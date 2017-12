Clube árabe garante vaga no Mundial O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, venceu o Al Ain (Emirados Árabes Unidos) por 4 a 2, neste sábado, em seu estádio, e conquistou pela segunda vez consecutiva o título da Liga dos Campeões da Ásia. De quebra, o time árabe se classificou ao Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá em dezembro, no Japão. Os gols do Al-Ittihad, que conta com o meia brasileiro Tcheco (ex-Santos e Coritiba) no elenco, foram marcados por Kallon (ex-Inter de Milão), Noor, Job e Dokhi. Pela equipe visitante, anotaram Ahmed e Tejada. No jogo de ida, nos Emirados Árabes Unidos, houve empate em 1 a 1. No Mundial, o clube da Arábia Saudita enfrentará o vencedor da Copa da África, que será conhecido na próxima semana - Al Ahly (Egito) e Etoile du Sahel (Tunísia) disputam o título. Quem passar deste confronto, terá pela frente o São Paulo numa das semifinais. Os outros classificados ao Mundial são Liverpool (Inglaterra, campeão da Liga dos Campeões da Europa), Saprissa (Costa Rica, vencedor da Copa Concacaf de Clubes) e Sydney FC (Austrália, ganhador do torneio da Oceania).