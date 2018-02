Clube argentino quer contratar Maradona Ainda recuperando-se da cirurgia para redução de estômago, realizada no começo do mês, na Colômbia, o ex-jogador Diego Maradona continua recebendo convites para voltar ao futebol. Dessa vez, a oferta é para ser técnico do Huracán, clube tradicional da Argentina e que está atualmente na segunda divisão do país. ?Já que ele (Maradona) está disposto a voltar a trabalhar como técnico, vamos lhe oferecer o comando do Huracán?, disse o presidente do clube, Oscar Padra. O time está sem treinador, desde a saída de Fernando Quiroz. Depois do período internado numa clínica em Cuba, para se livrar do vício das drogas, Maradona parece ter se instalado temporariamente em Cartagena, na Colômbia. Ele já teve duas experiências como treinador, ambas na Argentina, e foi muito mal. Trabalhou, durante os anos 90, no Mandiyú e no Racing - foram 23 partidas no total, com apenas 3 vitórias. Foi o próprio Maradona quem manifestou desejo de voltar a trabalhar no futebol. Por conta disso, o astro do futebol argentino já recebeu algumas ofertas públicas, como a do Boca Juniors, que lhe propôs o posto de ?embaixador? do clube, para representá-lo no exterior.