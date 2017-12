Clube austríaco multa elenco por má atuação A péssima performance na primeira divisão do Campeonato Austríaco fez a diretoria do Sturm Graz tomar uma atitude inusitada. Ela resolveu multar os jogadores do time pelo mau futebol apresentado na última partida, derrota por 2 a 1 para o SV Pasching por 2 a 1. Cada um terá que desembolsar US$ 800. O Campeonato Austríaco já teve cinco rodadas disputadas e o Sturm Graz somou apenas 1 ponto até agora, o que lhe deixa na penúltima posição.