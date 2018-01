Clube belga abre processo contra a Fifa O Charleroi, da Primeira Divisão belga, entrou com ação no tribunal de comércio local contra a Fifa para exigir que o órgão cubra gastos quando seus atletas forem convocados para seleções. Na primeira audiência, o Charleroi contou com o apoio do G-14, grupo dos maiores clubes europeus, que ataca a posição da Fifa.