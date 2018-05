Clube belga declara greve e se nega a jogar no sábado As dificuldades financeiras e o atraso no pagamento dos salários não são privilégio dos clubes brasileiros. Nesta sexta-feira, os atletas do Mouscron, que disputa a primeira divisão do Campeonato Belga, declararam greve por causa da situação do time - a equipe tem dívidas avaliadas em 11 milhões de euros e está em processo de falência.