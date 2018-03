Clube chinês oficializa contratação da brasileira Cristiane

Após investir na chegada de estrelas, como Carlitos Tevez e Oscar, o futebol chinês agora parece também voltar suas atenções para destaques do futebol feminino no mundo. Nesta segunda-feira, o Changchun Dazhong Zhuoyue oficializou a contratação da atacante brasileira Cristiane.

O diretor-geral do Changchun Dazhong Zhuoyue, Liu You, explicou que Cristiane, de 31 anos, vai trocar o Paris Saint-Germain pelo clube chinês após o término da temporada europeia. O dirigente também declarou que os detalhes financeiros da transação são confidenciais.

Mas as informações da imprensa local são de que o clube do nordeste da China vai pagar para a atacante da seleção brasileira o maior salário do futebol feminino no mundo.

O futuro clube de Cristiane, que fica baseado na capital da província de Jilin, ficou em terceiro na edição do ano passado do Campeonato Chinês. Agora tentará melhorar o seu desempenho com a presença da atacante, que já marcou 86 gols em 127 partidas pela seleção brasileira, sendo medalhista de prata na Olimpíada de Atenas, em 2004, e de Pequim, em 2008. Além disso, participou dos Jogos de 2012 e de 2016 e também de todas edições do Mundial desde 2003.

A China vem investindo pesado para contratar estrelas internacionais e melhorar a qualidade do futebol masculino no país. Já a sua seleção feminina possui bem mais tradição, tanto que foi vice-campeã mundial em 1999 e medalhista de prata na Olimpíada de 1996.